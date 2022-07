Ben Affleck riceve un regalo dalla ex moglie Jennifer Garner. Ecco come reagisce Jennifer Lopez (Di giovedì 28 luglio 2022) Ad essere felici per il matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck non sono solo i tanti fan sparsi nel mondo, ma anche Jennifer Garner, ex moglie dell’attore. Così scrive Hollywood Life, che fa sapere il bel gesto che la Garner ha fatto nei confronti dei neo sposini. Jennifer Garner “si è congratulata con Ben e J.Lo dopo il loro matrimonio a Las Vegas e ha inviato loro un bellissimo mazzo di fiori”. Una mossa che non ha lasciato indifferente J.Lo, la quale si sarebbe commossa davanti a tanta gentilezza. “J.Lo pensa che sia fantastico che Jen e Ben siano ancora così vicini”, dice l’insider a Hollywood Life. Da quando Ben e Jen si sono separati, infatti, hanno lavorato duramente per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Ad essere felici per il matrimonio die Bennon sono solo i tanti fan sparsi nel mondo, ma anche, exdell’attore. Così scrive Hollywood Life, che fa sapere il bel gesto che laha fatto nei confronti dei neo sposini.“si è congratulata con Ben e J.Lo dopo il loro matrimonio a Las Vegas e ha inviato loro un bellissimo mazzo di fiori”. Una mossa che non ha lasciato indifferente J.Lo, la quale si sarebbe commossa davanti a tanta gentilezza. “J.Lo pensa che sia fantastico che Jen e Ben siano ancora così vicini”, dice l’insider a Hollywood Life. Da quando Ben e Jen si sono separati, infatti, hanno lavorato duramente per ...

