(Di giovedì 28 luglio 2022)De Martino beccati durante unafannoil web con il loro, ecco cosa è successo. In un’estate costellata dei gossip più disparati, tra fine di love story che sembravano eterne come quella tra Ilary e Totti e nuovi amori che nascono, sono tante le coppie che fanno parlare. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

tejorita1 : Belen e Stefano, la fuga d’amore che fa impazzire tutti: video - infoitcultura : Castellammare, Stefano De Martino e Belen a pranzo sul porto - Elisa60388018 : RT @Sara028082581: @tarmablu Nn è in loop e che dopo le cose dette e fatte col cazzo che ci vengono a dire cose a noi...e fanno bene!!!! Be… - Elisa60388018 : RT @InsertoMagazine: Belen Rodriguez sotto attacco della madre furiosa. Hater si scaglia contro la popolare soubrette: “E’ stata leggera” Q… - Elisa60388018 : RT @infoitcultura: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in vacanza a Sorrento -

de Martino, la foto fa sognare: i due sono tornati insieme per la gioia di tutti i fan che lo hanno sempre sperato, eccoli. A sorpresa, sono diventati una delle coppie dell'estate: ...'L'amore vince su ogni cosa' ha scritto un fan commentando il ritorno di fiamma traRodriguez éDi Martino. Commenti di ogni tipo tra cui questo: 'Ma l'amore su cosa vince Ha fatto una ...Stefano De Martino reduce da una stagione di grandi successi scherza: "Se dico che sei il più bravo quanto mi dai". Nell'estate dell'amore ritrovato è già la seconda… Leggi ...Dopo mesi di sotterfuggi i due sono usciti allo scoperto ed entrambi (in modo diverso) hanno confermato quello che era partito come un gossip: sì stanno insieme ma non hanno nessuna voglia di sbandier ...