Beautiful, trama 29 luglio 2022: Bill convince Liam a non costituirsi, ma... (Di giovedì 28 luglio 2022) Bill Spencer le proverà tutte affinché Liam non si precipiti alla polizia a confessare di aver investito ed ucciso Vinny. La trama di Beautiful di venerdì 29 luglio 2022, infatti, sottolinea che l'imprenditore, dopo essere andato a casa di Hope e Liam, rivolgerà un disperato appello al giovane per convincerlo a cambiare idea e non farsi arrestare. Liam, intanto, sarà determinato ad andare fino in fondo in quanto, dopo aver confessato alla moglie le proprie responsabilità a proposito della tragica morte dell'amico di Thomas, ha deciso di ascoltare il suo consiglio e di liberarsi di quel terribile peso. Bill, però, non sarà d'accordo con quella decisione e ne discuterà con la coppia. In particolare, l'uomo spiegherà ...

