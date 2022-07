Bct Music Festival, salta il concerto di Irama a Benevento per motivi di salute – VIDEO (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – saltato il concerto di Irama in programma domani, venerdì 29 luglio, all’Arena Musa di Benevento. Lo ha comunicato lo stesso artista, ospite della giornata di apertura dell’edizione numero uno del Bct Music Festival, attraverso una storia Instagram che ha condiviso per scusarsi con tutti i fan che lo stavano aspettando. “Ci tenevo a parlarvi di persona perché stanno continuando ad arrivare notizie sui vari spostamenti del tour. Volevo informarvi che la data del 29 a Benevento non ci sarà. Sono da un po’ di tempo sotto antibiotico per delle cure di antibiotico per la gola, non per le corde vocali ma per un altro tipo di problema. Sta passando, sto guarendo, ma i medici mi hanno chiesto ancora una volta di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutito ildiin programma domani, venerdì 29 luglio, all’Arena Musa di. Lo ha comunicato lo stesso artista, ospite della giornata di apertura dell’edizione numero uno del Bct, attraverso una storia Instagram che ha condiviso per scusarsi con tutti i fan che lo stavano aspettando. “Ci tenevo a parlarvi di persona perché stanno continuando ad arrivare notizie sui vari spostamenti del tour. Volevo informarvi che la data del 29 anon ci sarà. Sono da un po’ di tempo sotto antibiotico per delle cure di antibiotico per la gola, non per le corde vocali ma per un altro tipo di problema. Sta passando, sto guarendo, ma i medici mi hanno chiesto ancora una volta di ...

anteprima24 : ** Bct Music Festival, salta il concerto di #Irama a ##Benevento per motivi di salute ** - ilvaglio1 : Presentato in Regione il BCT Music Festival #bctmusicfestival #antoniofrascadore #vincenzodeluca #benevento - NTR24 : BCT Music Festival, in Regione Campania la conferenza stampa di presentazione - PupiaTv : Vincenzo De Luca - Conferenza stampa 'BCT Music Festival' e 'Un'Estate da RE... (28.07.22) - anteprima24 : ** Il Bct Music Festival si presenta al presidente De Luca: 'Evento di grande legame col territorio' **… -