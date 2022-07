Batteri oltre limiti, stop al bagno in mare in 28 punti dell'Emilia Romagna (Di giovedì 28 luglio 2022) Superamento dei parametri per la presenza dell'escherichia coli in 30 chilometri di costa, da Goro a Cattolica. 'Situazione anomala' per Arpae, che si occupa dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 luglio 2022) Superamento dei parametri per la presenza'escherichia coli in 30 chilometri di costa, da Goro a Cattolica. 'Situazione anomala' per Arpae, che si occupa dei ...

