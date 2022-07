Basket | è morto Franco Casalini | fece grande l’Olimpia Milano degli Anni ’80 con Dan Peterson

(Di giovedì 28 luglio 2022) Nella notte, in maniera improvvisa, è venuto a mancare. L’ex allenatore di Olimpia, Libertas Forlì e Virtus Roma aveva 70. Il suo, grazie al ruolo di seconda voce attraverso varie emittenti, era diventato un volto conosciuto anche agli appassionati didei tempi moderni, che non avevano potuto vivere l’epopea milanese’80. Nato ail 1° gennaio 1952,smise molto presto di giocare e già a vent’allenava il Social Osa, cioè nient’altro che la squadra dei salesiani di. Impressionò e fu portato al, allora Simmenthal, dove tra Cadetti e Juniores si portò a casa quattro scudetti. Divenne poi vice di Pippo Faina, ...

Ilitaliano piange Franco Casalini . L'allenatore si è spento oggi a 70 anni a causa di un infarto. Casalini, a lungo anche commentatore tecnico per Sky e Eurosport, ha legato la propria carriera ...E'improvvisamente a 70 anni Franco Casalini , allenatore della grande Olimpia Milano degli anni ... prima a Tele+ e poi a Sky , e divenne voce tecnica molto apprezzata del. Nel 2011 è ... Basket in lutto, è morto Franco Casalini: vinse scudetto e Coppa Campioni con l'Olimpia Per 10 anni vice di Dan Peterson nella squadra della sua città natale, diventò poi capoallenatore continuando la serie vincente del club. Aveva 70 anni.In settant'anni, Franco Casalini aveva attraversato tutto il basket milanese ... nella finale di Gand contro il Maccabi Tel Aviv), è morto nella notte nella sua abitazione milanese, dove viveva ...