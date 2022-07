Barù e Jessica Selassiè, la sorpresa è super romantica: sogno ad occhi aperti (Di giovedì 28 luglio 2022) La sorpresa del food blogger ha fatto sognare ad occhi aperti i fan dei due ex gieffini Barù e Jessica Selassiè. Il Vippone ha avuto per la principessa un pensiero dolcissimo, e davvero molto speciale. Scopriamo di che cosa si è trattato. Jessica-Selassiè-Barù-AltranotiziaIl gesto particolare che il ristoratore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha dedicato alla Vippona ha sorpreso i fan di Barù e Jessica Selassiè. Ecco che regalo ha fatto alla vincitrice del talent show di Canale Cinque. Barù e Jessica Selassiè, il dolcissimo regalo per lei Barù e Jessica ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) Ladel food blogger ha fatto sognare adi fan dei due ex gieffini. Il Vippone ha avuto per la principessa un pensiero dolcissimo, e davvero molto speciale. Scopriamo di che cosa si è trattato.-AltranotiziaIl gesto particolare che il ristoratore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha dedicato alla Vippona ha sorpreso i fan di. Ecco che regalo ha fatto alla vincitrice del talent show di Canale Cinque., il dolcissimo regalo per lei...

Grande Fratello 10, i concorrenti si ritrovano a distanza di 13 anni. LA ...Barù, che durante la festa si è occupato della grigliata Al matrimonio anche Giucas Casella, anche lui tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip C'era anche la vincitrice del reality, Jessica ... Dopo il GF Vip è tornato con la sua ex: in casa aveva iniziato una storia d'amore Non è scattato nulla, invece, tra la vincitrice Jessica Selassié e Barù: nonostante il forte feeling nato in casa, a telecamere spente i 'Jerù' non sono andati oltre una buona amicizia. ..., che durante la festa si è occupato della grigliata Al matrimonio anche Giucas Casella, anche lui tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip C'era anche la vincitrice del reality,...Non è scattato nulla, invece, tra la vincitriceSelassié e: nonostante il forte feeling nato in casa, a telecamere spente i 'Jerù' non sono andati oltre una buona amicizia.