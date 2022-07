Barcellona, Kessie: “Gruppo unito, mi sento già in famiglia” (Di giovedì 28 luglio 2022) “Sono stato accolto nel Gruppo con grande calore, sta andando tutto molto bene, mi trovo benissimo con lo staff e i compagni, mi sento già in famiglia“. Un bell’inizio di stagione quello di Frank Kessie con la maglia del Barcellona. L’ivoriano ha raccontato ai microfoni dei canali ufficiali del club catalano le sue prime settimane in Spagna: “Questa è una squadra fatta per vincere e quando ti arriva la chiamata non puoi avere dubbi. Ci si aspetta sempre il massimo da questo club che, secondo me, è il migliore del mondo. Stanno arrivando nuovi giocatori e tutti insieme daremo il massimo per ottenere il meglio. Siamo un Gruppo unito e chi era già qui sta aiutando tutti i nuovi giocatori ad ambientarsi al meglio”. “Lo staff lavora molto bene, non sono sorpreso – ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) “Sono stato accolto nelcon grande calore, sta andando tutto molto bene, mi trovo benissimo con lo staff e i compagni, migià in“. Un bell’inizio di stagione quello di Frankcon la maglia del. L’ivoriano ha raccontato ai microfoni dei canali ufficiali del club catalano le sue prime settimane in Spagna: “Questa è una squadra fatta per vincere e quando ti arriva la chiamata non puoi avere dubbi. Ci si aspetta sempre il massimo da questo club che, secondo me, è il migliore del mondo. Stanno arrivando nuovi giocatori e tutti insieme daremo il massimo per ottenere il meglio. Siamo une chi era già qui sta aiutando tutti i nuovi giocatori ad ambientarsi al meglio”. “Lo staff lavora molto bene, non sono sorpreso – ...

