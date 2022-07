Barcellona, cambia il futuro di Pjanic? Xavi impressionato da lui (Di giovedì 28 luglio 2022) Pjanic sorprende il Barcellona e Xavi: il futuro del bosniaco potrebbe cambiare all’improvviso. Resta in blaugrana? Il futuro di Pjanic al Barcellona, anche un po’ a sorpresa, potrebbe presto cambiare. Rientrato dal prestito al Besiktas, che ha deciso di non riscattarlo, il centrocampista bosniaco in questa fase di ritiro ha fatto una buona impressione a Xavi grazie alle sue prestazioni. Secondo quanto riferisce Sport, infatti, Pjanic era un osservato speciale in questo periodo e i dirigenti blaugrana potrebbero ora toglierlo dal mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022)sorprende il: ildel bosniaco potrebbere all’improvviso. Resta in blaugrana? Ildial, anche un po’ a sorpresa, potrebbe prestore. Rientrato dal prestito al Besiktas, che ha deciso di non riscattarlo, il centrocampista bosniaco in questa fase di ritiro ha fatto una buona impressione agrazie alle sue prestazioni. Secondo quanto riferisce Sport, infatti,era un osservato speciale in questo periodo e i dirigenti blaugrana potrebbero ora toglierlo dal mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Adesso #Pjanic potrebbe restare al #Barcellona ?? - sportli26181512 : Il nuovo Kean alla conquista di Allegri: cambia il futuro alla Juve: Due gol contro il Barcellona per dare un altro… - junews24com : Barcellona Juve, Allegri cambia i piani: due titolari a sorpresa a centrocampo - S9meraviglie : @Giada_714 Meglio se no .. rischio infortuni, fate giocare i giovani tanto non cambia niente, la differenza è notev… - junews24com : Barcellona Juve, Allegri cambia i piani: due titolari a sorpresa a centrocampo - -