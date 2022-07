Barbara, avete mai visto la bellissima figlia di Silvio Berlusconi (Di giovedì 28 luglio 2022) avete mai visto Barbara? È una dei cinque figli di Silvio Berlusconi e in questi anni si è distinta in diversi ruoli dell’alta società. È una donna bellissima: ecco chi è. La vita sentimentale dell’ex presidente del consiglio italiano è stata discussa e dibattuta in più di una occasione. E lo è ancora oggi. Esattamente come il padre, anche la terza figlia dell’imprenditore milanese è rimbalzata alla cronaca rosa in più di una occasione. Ma non tutti sanno che lei ricopre da sempre dei posti di rilievo in società. fonte foto: AnsaSilvio Berlusconi si è sposato due sole volte, anche se nella sua vita è stato sempre circondato da donne bellissime. Il primo matrimonio è con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio che ha sposato ... Leggi su chenews (Di giovedì 28 luglio 2022)mai? È una dei cinque figli die in questi anni si è distinta in diversi ruoli dell’alta società. È una donna: ecco chi è. La vita sentimentale dell’ex presidente del consiglio italiano è stata discussa e dibattuta in più di una occasione. E lo è ancora oggi. Esattamente come il padre, anche la terzadell’imprenditore milanese è rimbalzata alla cronaca rosa in più di una occasione. Ma non tutti sanno che lei ricopre da sempre dei posti di rilievo in società. fonte foto: Ansasi è sposato due sole volte, anche se nella sua vita è stato sempre circondato da donne bellissime. Il primo matrimonio è con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio che ha sposato ...

gib_barbara : @GiuseppeConteIT Ma falla finita con sta' cantilena del battervi per noi! Non sei credibile, in 4 anni non avete fa… - barbara_lily : @matteosalvinimi Siete tutti allo sbando,avete tutti rotto i cojoni,non vi posso più vedere ???????????? - barbara_costa11 : @szampa56 @EnricoLetta Avete ridotto l’Italia in macerie. Avete pensato solo a coltivare il vostro orticello. Parla… - gib_barbara : @zona_bianca L'ha detto solo Cingolani, non voi! Ripeto non voi, non avete detto un bel niente! Non inventate storielle! - gib_barbara : @Mov5Stelle @BaldinoVittoria Ma se avete copiato l'agenda di governo facendola vostra, ma non avete vergogna? E pro… -