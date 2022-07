Baldini lascia la panchina del Palermo, dubbi sul futuro (Di giovedì 28 luglio 2022) La magia che si era creata con la cavalcata verso la conquistata Serie B si è dissolta in 17 giorni. Tanti ne sono serviti all’allenatore del Palermo, Silvio Baldini, dal primo giorno di ritiro al momento... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 28 luglio 2022) La magia che si era creata con la cavalcata verso la conquistata Serie B si è dissolta in 17 giorni. Tanti ne sono serviti all’allenatore del, Silvio, dal primo giorno di ritiro al momento...

infoitestero : Palermo, Baldini lascia: «Non ero al centro del progetto» - Jammasrl : #Quote #Scommesse Scommesse Serie B, Baldini lascia il Palermo: corsa a quattro per la panchina De Zerbi, a 2,50 s… - infoitsport : Palermo, Baldini lascia: “C’era il gruppo, non più progetto. Ringrazio ma so come va a finire…” - Ava6119Luca : Baldini lascia Palermo: 'Fra dignità e soldi scelgo sempre la prima. Così non potevamo andare in A'. Silvio Baldini… - ParmaLiveTweet : Baldini lascia Palermo: 'Fra dignità e soldi scelgo sempre la prima. Così non potevamo andare in A' -