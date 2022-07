Aversa | prete picchia fedele dopo un funerale | “Pochi 25 euro di offerta”

(Di giovedì 28 luglio 2022) Curioso fatto di cronaca ad, dove unha scatenato tutta la sua ira su unreo di aver offerto troppo poco alla chiesa. Tensione ad, in provincia di Caserta, dove unha letteralmenteto una causa della suagiudicata poco generosa. Un episodio che ha sconcertato tutti i presenti: scopriamo quindi cos’è successo. La clamorosa rissa in provincia di Caserta (Via WebSource)Clamoroso quanto successo adin provincia di Caserta. Infatti nella mattina di ieri i fedeli hanno assistito all’ira di unla celebrazione di un. Infatti l’uomo avrebbe litigato con i parenti del defunto a causa di ...

larampait : (VIDEO) #Aversa. #Prete picchia #fedele: il filmato dell'#aggressione - occhio_notizie : La Diocesi di Aversa apre un’indagine interna sulla presunta aggressione - larampait : #Aversa. Prete picchia fedele: la nota della #Diocesi - Paoloakita : Aversa, prete giudica che l'offerta di un fedele è troppo bassa e tra i due nasce una rissa. Scambiamoci un destro di pace. - ParliamoDiNews : Aversa, l`offerta per il funerale è troppo bassa: prete aggredisce fedele - Notizioso #aggressione #Funerale… -

... lite tra un sacerdote e un parrocchiano si sarebbe trasformata in una rissa ad, in ... Donazione che, però, sarebbe stata giudicata troppo bassa dal, come da lui stesso sottolineato di ...Dopo le polemiche per la messa celebrata al mare a Crotone , arriva la storia, questa volta di una rissa , tra une un fedele ad, in provincia di Caserta. Il sacerdote infatti, avrebbe aggredito un fedele, reo di aver presentato in sacrestia un'offerta troppo bassa dopo il funerale di un parente. L'...Una somma ritenuta esegua dal prete che se ne sarebbe lagnato con il fedele. Lo stesso avrebbe espresso l’intenzione di denunciare il prete sia per l’aggressione sia per la richiesta di denaro La vice ...Un’offerta troppo bassa da un prete, sarebbe all’origine di una rissa ad Aversa (provincia di Caserta). Stando a quanto riporta Il Messaggero, che riprende i quotidiani locali, martedì mattina al term ...