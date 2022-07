Avellino, doppia grana: Dossena e Bove chiedono la cessione (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Alberto Dossena e Davide Bove hanno chiesto la cessione. È questa la voce che arriva dal ritiro di Mercogliano. Una situazione che va avanti da giorno ma che oggi è esplosa del tutto. Entrambi nella seduta di questo mattina hanno svolto seduta differenziata “per qualche acciacco fisico” ma in realtà i motivi erano ben altri. I due difensori non hanno accettato la proposta di rinnovo avanzata dalla società, visto il contratto in scadenza per il giugno del 2023. Ragion per cui si è arrivati alla richiesta di cessione. Il primo è ambito da alcuni club di Serie B mentre il secondo, dopo appena un anno dal suo arrivo in Irpinia ha la valigia pronta. Sviluppi sono attesi già nelle prossime ore che l’eventuale esclusione dal doppio test di questo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Albertoe Davidehanno chiesto la. È questa la voce che arriva dal ritiro di Mercogliano. Una situazione che va avanti da giorno ma che oggi è esplosa del tutto. Entrambi nella seduta di questo mattina hanno svolto seduta differenziata “per qualche acciacco fisico” ma in realtà i motivi erano ben altri. I due difensori non hanno accettato la proposta di rinnovo avanzata dalla società, visto il contratto in scadenza per il giugno del 2023. Ragion per cui si è arrivati alla richiesta di. Il primo è ambito da alcuni club di Serie B mentre il secondo, dopo appena un anno dal suo arrivo in Irpinia ha la valigia pronta. Sviluppi sono attesi già nelle prossime ore che l’eventuale esclusione dal doppio test di questo ...

