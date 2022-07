Autostrade e partenze - Esodi estivi, ecco i weekend critici (Di giovedì 28 luglio 2022) Il primo, vero weekend da bollino rosso è alle porte: secondo le previsioni di Autostrade per l'Italia, che gestisce metà della rete nazionale a pagamento, il pomeriggio di venerdì 29, la mattina e il pomeriggio di sabato 30 e la mattina di domenica 31 luglio saranno critici per i flussi di traffico diretti alle località turistiche. La situazione si ripresenterà nell'intera giornata di venerdì 5 agosto, con un bollino nero di criticità per la mattina di sabato 6, considerata il momento potenzialmente più critico per l'esodo. Più diluiti saranno i rientri verso le grandi città, anche se il weekend del 26-28 agosto, con una coda nella mattina di lunedì 29, potrà creare problemi di traffico. Il piano di Aspi. Autostrade per l'Italia ha messo a punto un piano di gestione della viabilità in ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 28 luglio 2022) Il primo, veroda bollino rosso è alle porte: secondo le previsioni diper l'Italia, che gestisce metà della rete nazionale a pagamento, il pomeriggio di venerdì 29, la mattina e il pomeriggio di sabato 30 e la mattina di domenica 31 luglio sarannoper i flussi di traffico diretti alle località turistiche. La situazione si ripresenterà nell'intera giornata di venerdì 5 agosto, con un bollino nero dità per la mattina di sabato 6, considerata il momento potenzialmente più critico per l'esodo. Più diluiti saranno i rientri verso le grandi città, anche se ildel 26-28 agosto, con una coda nella mattina di lunedì 29, potrà creare problemi di traffico. Il piano di Aspi.per l'Italia ha messo a punto un piano di gestione della viabilità in ...

