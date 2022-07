Auto elettriche, si impennano i prezzi delle materie prime. Quello del litio è alle stelle (Di giovedì 28 luglio 2022) Volano i listini delle materie prime necessarie all’industria dell’Auto, specialmente per quanto riguarda quelle per la costruzione delle Auto elettriche. L’Associazione Bavarese degli Affari (VBW) fa sapere che, nonostante un leggero calo nel secondo trimestre dell’anno, attualmente i costi di litio (+640%), titanio (+169%) e nichel (+68%) si stanno impennando rispetto allo scorso anno. Anche il cobalto è aumentato del 53%, mentre ci si aspetta che il prezzo del litio (nella foto) si decuplichi nel 2023. E, come se non bastasse, anche i costi di alluminio e cromo sono aumentati, rispettivamente del 21 e del 38 per cento. “I mercati delle materie prime si erano leggermente calmati dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Volano i listininecessarie all’industria dell’, specialmente per quanto riguarda quelle per la costruzione. L’Associazione Bavarese degli Affari (VBW) fa sapere che, nonostante un leggero calo nel secondo trimestre dell’anno, attualmente i costi di(+640%), titanio (+169%) e nichel (+68%) si stanno impennando rispetto allo scorso anno. Anche il cobalto è aumentato del 53%, mentre ci si aspetta che il prezzo del(nella foto) si decuplichi nel 2023. E, come se non bastasse, anche i costi di alluminio e cromo sono aumentati, rispettivamente del 21 e del 38 per cento. “I mercatisi erano leggermente calmati dopo ...

