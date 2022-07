Auriemma contro Ostigard | “È un giocatore da Serie B”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 28 luglio 2022) La partita amichevole giocata ieri seral’Adana Demirspor ha accentuato alcune lacune ancora non risolte nel nuovo Napoli di Luciano Spalletti. La situazione più intricata e criticata riguarda il primo rigore del club turco, su un doppio errore firmato–Meret, poi trasformato da Mario Balotelli. Ai microfoni di “Si Gonfia La Rete“, programma in onda su Radio Marte, Raffaeleha criticato pesantemte Leo, nuovo acquisto del Napoli. “Io quando giocavo in Intersociale non commettevo gli errori che ha commesso il norvegese ieri. Come fai a non coprire e lasciare che l’avversario ti rubi la palla in quel modo? Sono errori madornali, di una banalità incredibile”. Napoli(FOTO SSC Napoli)su: “Per me è da ...