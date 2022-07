Auricchio Unioncamere | “Manifattura lombarda cresce Anche le preoccupazioni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – La produzione industrialecontinua are, ma parallelamente cresconoleper il futuro. Lo ha detto il presidente diLombardia, Gian Domenico, presentando, questa mattina a Milano, i dati relativi al secondo trimestre 2022. “I dati del secondo trimestre di quest’anno -afferma- sono ancora positivi, ma in rallentamento rispetto al trimestre precedente e in maniera ancora più significativa rispetto al 2021”. Si sta “progressivamente esaurendo la spinta del forte rimbalzo post-crisi” ed a risentirne sono le aspettative degli imprenditori per “il futuro, che viene visto con preoccupazione sia per la domanda interna che per quella estera, con una incertezza che si riflette ...