Attacco russo in Ucraina centrale, almeno cinque morti (Di giovedì 28 luglio 2022) E' di almeno cinque morti e 25 feriti il bilancio di un Attacco russo a Kropyvnytskyi, nell'Ucraina centrale, ha annunciato il governatore della regione di Kirovgrad, Andrii Raikovitch. "Due capannoni ...

