Atletica | l’Italia naturalizzerà Andy Diaz? Fenomeno cubano del salto triplo

(Di giovedì 28 luglio 2022)Hernandez ha firmato la terza miglior prestazione mondiale stagionale nel. Il 26enneè volato a 17.68 metri (suo personale) ai Campionati Italiani di Rieti, competizione alla quale ha preso parte come “fuori quota” lo scorso 25 giugno (il titolo tricolore fu conquistato da Andrea Dallavalle con 17.28). Il 26enne è uno dei migliori atleti in circolazione in questa specialità a livello internazionale., settimo ai Mondiali 2017 e presentatosi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (ma non scese effettivamente in pedana), potrebbe diventare italiano in un prossimo futuro. Da tempo si vocifera su questa ipotesi. L’atleta è arrivato in Italia lo scorso novembre ed è seguito da Andrea Matarazzo e da Fabrizio Donato (bronzo nel ...