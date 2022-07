Ater vende i gioielli di famiglia per ripagare i debiti (Di giovedì 28 luglio 2022) L'Ater del Comune di Roma vende i gioielli di famiglia. Per cercare di ripianare un debito residuo di circa 186 milioni, dovuto principalmente all'ex imposta sulla casa (Ici), l'ente ha stilato il programma di alienazione degli immobili di pregio, approvato martedì dalla giunta regionale, che prevede la cessione di circa 3600 alloggi dislocati in diversi quartieri della città. Secondo il piano di rilancio aziendale, oltre la metà delle case si trovano a Garbatella, Testaccio, San Saba e Villa Pamphili. Saranno proposte in prima battuta agli assegnatari e Ater Roma (che sul tema ha preferito non rilasciare dichiarazioni) conta di ricavare oltre 550 milioni, di cui 371 per ripianare il disavanzo. Ma questo potrebbe non bastare a rassicurare la giunta Zingaretti, che invece fa pressing in favore della ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) L'del Comune di Romadi. Per cercare di ripianare un debito residuo di circa 186 milioni, dovuto principalmente all'ex imposta sulla casa (Ici), l'ente ha stilato il programma di alienazione degli immobili di pregio, approvato martedì dalla giunta regionale, che prevede la cessione di circa 3600 alloggi dislocati in diversi quartieri della città. Secondo il piano di rilancio aziendale, oltre la metà delle case si trovano a Garbatella, Testaccio, San Saba e Villa Pamphili. Saranno proposte in prima battuta agli assegnatari eRoma (che sul tema ha preferito non rilasciare dichiarazioni) conta di ricavare oltre 550 milioni, di cui 371 per ripianare il disavanzo. Ma questo potrebbe non bastare a rassicurare la giunta Zingaretti, che invece fa pressing in favore della ...

tempoweb : #Ater in crisi vende le case. Via libera alla cessione di 3600 immobili per ripianare i debiti #roma #28luglio… - News24Italy : #Ater Padova vende 500 alloggi, 122 sfitti. Unione Inquilini: «Sottratti al bisogno di sfrattati e senza casa» - infoiteconomia : Ater Padova vende 500 alloggi, 122 sfitti. Unione Inquilini: «Sottratti al bisogno di sfrattati e senza casa» - lvoir : RT @PRCPadova: Schiaffo della Regione Veneto al diritto alla casa: ATER #Padova vende 500 alloggi - SilvioBertilor3 : RT @PRCPadova: Schiaffo della Regione Veneto al diritto alla casa: ATER #Padova vende 500 alloggi -