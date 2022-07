DiMarzio : .@Atalanta_BC, richieste le controanalisi per #Palomino - DiMarzio : .@Atalanta_BC, José Luis #Palomino è risultato positivo all'ultimo test anti-doping - tvdellosport : ?? Il difensore dell’#Atalanta Josè Luis #Palomino ha fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia: la sostanza p… - infoitsport : Atalanta, Josè Palomino chiede le controanalisi - infoitsport : Atalanta: Palomino chiede le controanalisi -

Questo il comunicato: 'BC comunica che il proprio tesserato Josè Luisrichiederà le controanalisi del campione B e la documentazione analitica dei campioni prelevati . Si ritiene ...BERGAMO - Rischio stangata per. Come fatto sapere martedì sera tramite i due comunicati del Tribunale nazionale antidoping e dell', il difensore della Dea è risultato positivo al clostebol metabolita durante un ...«Si ritiene doveroso, vista la delicatezza della vicenda, di comune accordo con il calciatore ed i legali, di invitare al massimo rispetto della privacy della Famiglia Palomino che in questi giorni si ...Fonte: ANSA. foto ANSA foto di ANSA. - BERGAMO, 28 LUG - José Palomino, giocatore dell'Atalanta trovato positivo al Clostebol Metabolita dopo un controllo di Nado Italia, si avvale del diritto alle co ...