Atalanta, nuova idea per la fascia sinistra: dall’Empoli! (Di giovedì 28 luglio 2022) L’Atalanta è alla ricerca di un nuovo rinforzo per la fascia sinistra. Dopo aver perso Gosens, la società vuole regalare a Giampiero Gasperini un esterno in grado di fare sia la fase offensiva che quella difensiva. Da diversi giorni, i bergamaschi hanno avviato dei contatti con l’Arsenal per Nuno Tavares. Nelle ultime ore, però, sembra che la trattativa abbia subito una brusca frenata, pertanto la Dea ha già messo nel mirino un nuovo profilo. Atalanta Parisi Empoli Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultima idea dell’Atalanta porterebbe a Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli classe 2000. Al momento non c’è ancora nulla di concreto, ma il ds dei nerazzurri Tony D’Amico ha già mostrato il gradimento al club toscano. Occhio, però, perché su Parisi c’è ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) L’è alla ricerca di un nuovo rinforzo per la. Dopo aver perso Gosens, la società vuole regalare a Giampiero Gasperini un esterno in grado di fare sia la fase offensiva che quella difensiva. Da diversi giorni, i bergamaschi hanno avviato dei contatti con l’Arsenal per Nuno Tavares. Nelle ultime ore, però, sembra che la trattativa abbia subito una brusca frenata, pertanto la Dea ha già messo nel mirino un nuovo profilo.Parisi Empoli Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultimadell’porterebbe a Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli classe 2000. Al momento non c’è ancora nulla di concreto, ma il ds dei nerazzurri Tony D’Amico ha già mostrato il gradimento al club toscano. Occhio, però, perché su Parisi c’è ...

