DiMarzio : .@Atalanta_BC, José Luis #Palomino è risultato positivo all'ultimo test anti-doping - tvdellosport : ?? Il difensore dell’#Atalanta Josè Luis #Palomino ha fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia: la sostanza p… - DaiDea7 : RT @CalcioFinanza: #Atalanta, il difensore Josè #Palomino chiede le controanalisi - sportli26181512 : #Governance #Notizie Atalanta, Josè Palomino chiede le controanalisi: José Palomino, giocatore dell’Atalanta trovat… - CalcioFinanza : #Atalanta, il difensore Josè #Palomino chiede le controanalisi -

BC comunica che il proprio tesseratoLuis Palomino richiederà le controanalisi del campione B e la documentazione analitica dei campioni prelevati", l'annuncio sul sito ufficiale del ......45 contro una delle squadre più scatenate in questo calciomercato: la Roma diMourinho . La ... CALCIOMERCATONEWS/ Acerbi per il post Palomino Per Andrea Pinamonti 13 gol lo scorso ...