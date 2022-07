Atalanta: in arrivo Ademola Lookman a titolo definitivo (Di giovedì 28 luglio 2022) Dovrebbe essere Ademola Lookman il secondo colpo di mercato dell’Atalanta. L’attaccante anglo-nigeriano arriverà dal RasenBallsport Lipsia a titolo definitivo per 15 milioni di euro bonus compresi. L’operazione dovrebbe concretizzarsi entro la fine della settimana. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Dovrebbe essereil secondo colpo di mercato dell’. L’attaccante anglo-nigeriano arriverà dal RasenBallsport Lipsia aper 15 milioni di euro bonus compresi. L’operazione dovrebbe concretizzarsi entro la fine della settimana. SportFace.

