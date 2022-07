Atalanta e il caso Palomino: colpo di scena, adesso è ufficiale (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo lo scossone che ha colpito l’Atalanta per quanto riguarda il profilo di Luis Palomino, è stata ora presa anche un’altra decisione ufficiale. L’Atalanta è stata, nelle ultime ore, colpita da uno scossone di non poco conto. Luis Palomino è infatti risultato positivo ai test antidoping svolti a sorpresa. E il club ha deciso di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo lo scossone che ha colpito l’per quanto riguarda il profilo di Luis, è stata ora presa anche un’altra decisione. L’è stata, nelle ultime ore, colpita da uno scossone di non poco conto. Luisè infatti risultato positivo ai test antidoping svolti a sorpresa. E il club ha deciso di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MCriscitiello : Live Londra - Tavares, non c’è l’accordo. Addio Atalanta che non accetta prestito secco. Ipotesi Parisi dell’Empoli… - serieAnews_com : ?? Caso #Palomino, dopo la sospensione viene presa anche un'altra decisione ufficiale ?? L'#Atalanta e il giocatore… - sportli26181512 : Atalanta, UFFICIALE: Palomino ha chiesto le controanalisi: L'Atalanta ha diffuso un comunicato ufficiale sul caso P… - Fantacalcio : Caso Palomino, il comunicato dell'Atalanta - emanuelmaggi_co : @Fantalanta1 @Atalanta_BC Dici che 'so state le pippe'? Sarebbe diventato cieco in quel caso ???? -