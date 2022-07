Atalanta, Di Marzio: “Mercato caldo, in chiusura per il nuovo esterno” (Di giovedì 28 luglio 2022) Atalanta Mercato- L’Atalanta continua il suo ritiro prestagionale in vista dei prossimi impegni in amichevole. I Bergamaschi hanno svolto, in mattinata, lavoro aerobico e dedicato sugli schemi da piazzato. L’Atalanta è una delle più attive sul Mercato in entrata, visto che, la nuova dirigenza Americana vuole tornare il prima possibile in Europa. Interessano Nuno Tavares dell’Arsenal per la fascia sinistra, si cercano di limare gli ultimi dettagli sulle cifre. Oltre ad aggiustare il reparto esterno-difensivo, l’Atalanta vuole mettere le mani anche in attacco. Infatti, interessa Andrea Pinamonti, in uscita dall’Inter e desidera una destinazione come quella Bergamasca. Momentaneamente l’unica offerta ufficiale arrivata per l’attaccante Italiano, è quella della ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 28 luglio 2022)- L’continua il suo ritiro prestagionale in vista dei prossimi impegni in amichevole. I Bergamaschi hanno svolto, in mattinata, lavoro aerobico e dedicato sugli schemi da piazzato. L’è una delle più attive sulin entrata, visto che, la nuova dirigenza Americana vuole tornare il prima possibile in Europa. Interessano Nuno Tavares dell’Arsenal per la fascia sinistra, si cercano di limare gli ultimi dettagli sulle cifre. Oltre ad aggiustare il reparto-difensivo, l’vuole mettere le mani anche in attacco. Infatti, interessa Andrea Pinamonti, in uscita dall’Inter e desidera una destinazione come quella Bergamasca. Momentaneamente l’unica offerta ufficiale arrivata per l’attaccante Italiano, è quella della ...

