Atalanta | cambiano le strategie in difesa | ora Okoli e Ruggeri possono rimanere

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 luglio 2022) Bergamo. In attesa di capire per quanto tempo dovrà fare a meno di José Luis Palomino dopo la positività al Clostebol rilevata in un controllo antidoping a sorpresa, l’si trova necessariamente a dover rivedere i propri piani. La sospensione del centrale argentino porta a nuove valutazioni da fare riguardo la profondità e la qualità del reparto difensivo. La pianificazione della squadra sembrava almeno inizialmente non prevedere modifiche alla retroguardia. Le uniche novità erano state l’inserimento di Calebe di Matteo, di rientro dai prestiti alla Cremonese e alla Salernitana, provati entrambi come ‘braccetti’ dellaa tre. Per il resto, le conferme dell’utilizzo di Marten de Roon centro-destra e anche di Scalvini lasciavano piuttosto tranquillo Gasperini in termini di profondità e ...