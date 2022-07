Arrestato sindaco di Pago Veiano, la solidarietà della maggioranza (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La maggioranza Consiliare esprime piena e totale solidarietà al sindaco Mauro De Ieso convinta della sua innocenza ed estraneità ai fatti contestategli”. Così in una nota il Gruppo di maggioranza del Comune di Pago Veiano. “Non possiamo non evidenziare l’impegno profuso – concludono – ed i risultati politici raggiunti in questi anni per il bene del nostro Paese. Confidiamo nell’operato della Giustizia”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “LaConsiliare esprime piena e totalealMauro De Ieso convintasua innocenza ed estraneità ai fatti contestategli”. Così in una nota il Gruppo didel Comune di. “Non possiamo non evidenziare l’impegno profuso – concludono – ed i risultati politici raggiunti in questi anni per il bene del nostro Paese. Confidiamo nell’operatoGiustizia”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

