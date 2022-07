Arrestato il coordinatore di un’associazione teatrale di Reggio Emilia | “Violenze sessuali su almeno 10 allievi dal 2016”

(Di giovedì 28 luglio 2022) È statocon l’accusa di violenza sessuale un uomo di. Si tratta di un 45enne,die, a quanto riportato dagli inquirenti, sono una decina le vittime degli abusi compiuti negli ultimi anni. Molti di loro erano suoie, a quel tempo, non avevano ancora compiuto 18 anni. Sono stati i carabinieri della sezione operativa della compagnia di, coordinati dal sostituto procuratore Valentina Salvi e diretti dal procuratore Calogero Gaetano Paci, a dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip Dario De Luca. Le indagini sono cominciate intorno a metà aprile 2022, quando una delle vittime ha deciso di sporgere denuncia. Nel corso ...

Agenzia_Ansa : Abusi su una decina di allievi, arrestato coordinatore gruppo teatrale. Per le indagini gli episodi sarebbero stati… - fattoquotidiano : Arrestato il coordinatore di un’associazione teatrale di Reggio Emilia: “Violenze sessuali su almeno 10 allievi dal… - infoitinterno : Reggio Emilia, «violenze sessuali sugli allievi, anche minorenni»: arrestato un coordinatore teatrale - infoitinterno : Abusi su allievi a Reggio Emilia, arrestato il coordinatore di un gruppo teatrale - infoitinterno : Reggio Emilia, arrestato per abusi coordinatore di un'associazione teatrale -

Pesanti accuse per un 45enne di Reggio Emilia, direttore artistico edi un' associazione teatrale , che si trova in carcere con le pesanti accuse di ... L'uomo è statoe, dopo le ...L'uomo, un 45enne che ricopre il ruolo di direttore artistico edell'associazione , è statodopo l'ordine emanato dalla Procura di Reggio Emilia con l'accusa di violenze e ...A Reggio Emilia un direttore artistico di un gruppo teatrale è stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali sui suoi allievi.L'insegnante di teatro e coordinatore di un'associazione culturale è stato portato in carcere dopo aver molestato decine di giovani allievi ...