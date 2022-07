Arrestato direttore artistico a Reggio Emilia: è accusato di violenze sessuali sugli allievi di teatro (Di giovedì 28 luglio 2022) Arrestato direttore artistico a Reggio Emilia: si tratta di un uomo di 45 anni che è stato posto in stato di fermo e trasferito in carcere per aver abusato di alcuni ex allievi del teatro. Alcune delle vittime, all’epoca delle violenze sessuali, era ancorano minorenni. Arrestato direttore artistico a Reggio Emilia per violenze sessuali Storia di abusi a Reggio Emilia dove il direttore artistico di un’associazione teatrale è stato Arrestato con ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata. Il 45enne di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 luglio 2022): si tratta di un uomo di 45 anni che è stato posto in stato di fermo e trasferito in carcere per aver abusato di alcuni exdel. Alcune delle vittime, all’epoca delle, era ancorano minorenni.perStoria di abusi adove ildi un’associazione teatrale è statocon ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata. Il 45enne di ...

LaStampa : Abusi sugli allievi, alcuni minorenni: arrestato a Reggio Emilia il direttore artistico Daniele Franci - V0IDSUGA : hanno arrestato il mio vecchio direttore artistico di teatro per abusi sessuali sugli allievi ?? come dovrei sentirmi