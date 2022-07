Armi a Kiev. Ok del Copasir, che prepara la relazione sulla Difesa europea (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ha approvato il quarto decreto sull’avvio di Armi e materiale militare all’Ucraina. I contenuti del nuovo decreto sono stati illustrati dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un’audizione al Comitato. Il presidente del Copasir, Adolfo Urso, a margine dell’audizione ha confermato come l’organo da lui diretto “ha riscontrato l’aderenza del decreto alle indicazioni e agli indirizzi dettati dal Parlamento”. Il testo era rimasto congelato per una settimana in attesa degli sviluppi della crisi di governo. Ora verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale con la firma congiunta dei ministri della Difesa, degli Esteri e dell’Economia, e non ha bisogno di passare dalle Camere, che hanno già autorizzato l’invio fino a fine anno. La ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica () ha approvato il quarto decreto sull’avvio die materiale militare all’Ucraina. I contenuti del nuovo decreto sono stati illustrati dal ministro della, Lorenzo Guerini, nel corso di un’audizione al Comitato. Il presidente del, Adolfo Urso, a margine dell’audizione ha confermato come l’organo da lui diretto “ha riscontrato l’aderenza del decreto alle indicazioni e agli indirizzi dettati dal Parlamento”. Il testo era rimasto congelato per una settimana in attesa degli sviluppi della crisi di governo. Ora verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale con la firma congiunta dei ministri della, degli Esteri e dell’Economia, e non ha bisogno di passare dalle Camere, che hanno già autorizzato l’invio fino a fine anno. La ...

