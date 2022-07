Arisa cambia look: "Soffro di tricotillomania" (Di giovedì 28 luglio 2022) Arisa ha mostrato il suo nuovo look ai fan e ha parlato del disturbo di cui ha scoperto di soffrire. Arisa cambia look: “Soffro di tricotillomania” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)ha mostrato il suo nuovoai fan e ha parlato del disturbo di cui ha scoperto di soffrire.: “di” su Donne Magazine.

TweetNotizie : Arisa, nuovo look: frangia e treccine. Il motivo per cui la cantante cambia spesso taglio: «Soffro di tricotilloman… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Arisa, nuovo look: frangia e treccine. Il motivo per cui la cantante cambia spesso taglio: «Soffro di tricotillomania» https:/… - leggoit : Arisa, nuovo look: frangia e treccine. Il motivo per cui la cantante cambia spesso taglio: «Soffro di tricotilloman… - aconfal : RT @tempoweb: #Arisa torna nella corte di Maria De Filippi: ad #Amici cambia tutto #tv #amici22 #24luglio - zazoomblog : Arisa torna nella corte di De Filippi: ad Amici cambia tutto - #Arisa #torna #nella #corte #Filippi: -