CorriereCitta : Ardea, chi sono gli Assessori della Giunta Cremonini: in corso il Consiglio Comunale, segui la diretta (VIDEO) - Loreto_1910 : RT @IPisciottani: . . Windows or walls... Chi vede un muro e chi invece una finestra! (Ph e aforisma IlaPis) @ Tor San Lorenzo di Ardea ht… - IPisciottani : . . Windows or walls... Chi vede un muro e chi invece una finestra! (Ph e aforisma IlaPis) @ Tor San Lorenzo di Ar… -

Il Corriere della Città

Poi c'è la sensuale, brusca nei modi ma concreta e conturbante, il viscido Tancredi Galanti, ... realismo e suggestione, creando atmosfere inquietanti e trascinandolegge fin dentro la palude.Tragedia questa mattina ad, dove alle ore 7 si è verificato un incidente all'incrocio tra via Pontina vecchia e via ...era Chiara Costantini Chiara Costantini, originaria di Genzano , era ... Ardea, chi sono gli Assessori della Giunta Cremonini: in corso il Consiglio Comunale, segui la diretta (VIDEO) E’ in corso in questi minuti il Consiglio Comunale ad Ardea durante il quale, tra gli altri, saranno nominati i nuovi Assessori che comporranno la Giunta del Sindaco Maurizio Cremonini. La seduta è in ...Il Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, ha firmato l’ordinanza volta alla prevenzione degli incendi, che resterà in vigore fino al 30 settembre 2022, data in cui cesserà lo stato di grave pericolosit ...