Appello del Papa: "Fermare le guerre, armi non portano pace" (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – "Non abbiamo bisogno di dividere il mondo in amici e nemici, di prendere le distanze e riarmarci fino ai denti: non saranno la corsa agli armamenti e le strategie di deterrenza a portare pace e sicurezza. Non c'è bisogno di chiedersi come proseguire le guerre, ma come fermarle". Lo ha ammonito il Papa nel discorso alle autorità civili a Quebec. "Oggi, di fronte all'insensata follia della guerra – ha osservato Bergoglio- abbiamo nuovamente bisogno di lenire gli estremismi della contrapposizione e di curare le ferite dell'odio. Una testimone di tragiche violenze passate – ha aggiunto Bergoglio riferendosi a Edith Bruck – ha recentemente detto che 'la pace ha un suo segreto: non odiare mai nessuno. Se si vuole vivere non si deve mai odiare'.

