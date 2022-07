Angelo Vassallo, la svolta dopo 12 anni: nove indagati per l'omicidio del sindaco (Di giovedì 28 luglio 2022) svolta nelle indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010. Ci sono nove indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno nei confronti dei... Leggi su ilmattino (Di giovedì 28 luglio 2022)nelle indagini sull'didi Pollica ucciso il 5 settembre 2010. Ci sono novedalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno nei confronti dei...

bizcommunityit : Angelo Vassallo, la svolta dopo 12 anni: nove indagati per l'omicidio del sindaco - isamiccoli52 : RT @ilmessaggeroit: angelo #vassallo, 9 indagati per l'omicidio del “sindaco pescatore”: «Non si era piegato alla camorra» - ONDANEWSweb : Morte di Angelo Vassallo. Indagate 9 persone per omicidio e associazione a delinquere - pugilebuonista : Speriamo sia la volta buona. Verità e giustizia per Angelo Vassallo. - bigina61 : RT @ilmessaggeroit: angelo #vassallo, 9 indagati per l'omicidio del “sindaco pescatore”: «Non si era piegato alla camorra» -