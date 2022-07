Ancora uno spettacolo musicale in carcere: domani a Salerno Ciro Rigione ed Espedito De Marino (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Continuano gli eventi musicali all’interno delle carceri campane: domani 29 luglio, alle ore 10:00, nella Casa circondariale di Fuorni, a Salerno, andranno in scena il cantante neomelodico Ciro Rigione e il musicista Espedito De Marino, quest’ultimo considerato l’erede di Roberto Murolo con il quale ha lavorato a stretto contatto per anni. A seguito dello spettacolo musicale, che rientra nella più ampia iniziativa ‘Luglio musicale’, promossa dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, verranno offerte pizze e bibite dall’associazione ‘Casa Amica’, che si occupa di assistenza alle fasce deboli e che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Continuano gli eventi musicali all’interno delle carceri campane:29 luglio, alle ore 10:00, nella Casa circondariale di Fuorni, a, andranno in scena il cantante neomelodicoe il musicistaDe, quest’ultimo considerato l’erede di Roberto Murolo con il quale ha lavorato a stretto contatto per anni. A seguito dello, che rientra nella più ampia iniziativa ‘Luglio’, promossa dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, verranno offerte pizze e bibite dall’associazione ‘Casa Amica’, che si occupa di assistenza alle fasce deboli e che ...

