Ancora fiamme sul Carso | evacuata l’intera frazione di San Michele

(Di giovedì 28 luglio 2022) Lehanno ripreso a travolgere ile il sindaco di Savogna d’Isonzo, in provincia di Gorizia, Luca Pisk, ha firmato un’ordinanza in cui dispone l’evacuazione immediata deldi Sansul. Il forte vento spinge leverso le case. La notte scorda venticinque famiglie che abitano a ridosso del bosco L'articolo proviene da Inews24.it.

Peggiorano le condizioni dell'incendio sul Carso. Lo ha reso noto la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. "L'avanzare dell'incendio sta raggiungendo nuovamente zone abitate. Pertanto si sta ...Eroi, non ci sono altre parole. Tre Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari hanno lottato contro l'incendio scoppiato tra viale Colombo e Molentargius quando lenon eranomolto estese, per proteggere il capannone della ditta di piscine Denotti, poi andato lo stesso distrutto dal fuoco. Tutti bardati e protetti, con in mano le manichette dell'...Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi a Napoli, nella zona compresa tra Capodimonte e il Frullone, verso Chiaiano. Un’alta nube densa di fumo nero si è levata verso il cielo e da ...Ancora una giornata infernale sul fronte incendi a Quartu. Un gigantesco rogo è divampato nella zona del Parco di Molentargius. Le fiamme, come successo ieri pomeriggio, sono partite da un canneto e p ...