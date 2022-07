“Anche io sono Giorgia ma…”, il meme virale della cantautrice su Giorgia Meloni (Di giovedì 28 luglio 2022) Ricordate quel tormentone, tradotto Anche in spagnolo, basato su uno dei tanti comizi in piazza fatti da Giorgia Meloni. Oggi, parafrasandolo, Anche la cantante Giorgia Todrani ha voluto “citarlo” in una sua Instagram stories. Un meme al grido di “Anche io sono Giorgia ma” che ha scatenato l’ironia sui social. Ma Anche critiche, come spesso accade in questi casi. “Io sono Giorgia ma”, il meme virale della cantante Giorgia su Meloni Ieri sera, la cantautrice romana ha pubblicato tra le sue Instagram ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Ricordate quel tormentone, tradottoin spagnolo, basato su uno dei tanti comizi in piazza fatti da. Oggi, parafrasandolo,la cantanteTodrani ha voluto “citarlo” in una sua Instagram stories. Unal grido di “ioma” che ha scatenato l’ironia sui social. Macritiche, come spesso accade in questi casi. “Ioma”, ilcantantesuIeri sera, laromana ha pubblicato tra le sue Instagram ...

Pontifex_it : Anche oggi non mancano colonizzazioni ideologiche che fanno spazio a quella “cancel culture che trascura i doveri n… - Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle dei #PopoliIndigeni, sono venuto pellegrino anche per dirvi quanto siete preziosi per me e… - carlosibilia : Un campo largo dove ci sono da Calenda a Renzi, da Di Maio a Brunetta? Anche NO. - paoloMCMLII : RT @MarcoRizzoPC: ITALIA SOVRANA e POPOLARE. Siamo pronti. Le liste sono praticamente ultimate. Siamo e saremo sempre unitari con chi si r… - bobbidubidu : RT @AlekosPrete: Sono una mamma, sono italiana, sono cristiana. Si, ma sei anche un po' fascista. #matrice -