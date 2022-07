Anche il Milan di Sacchi voleva De Ketelaere, la trattativa più lunga di sempre (Di giovedì 28 luglio 2022) Le prime tracce di Charles De Ketelaere sulla Gazzetta della Sport risalgono al pleistocene. C’erano porzioni di De Ketelaere nel dna del Milan di Sacchi, e a rileggere la formazione scudettata di Pioli al contrario spunta De Ketelaere già a settembre 2021, tipo sottotesto satanico di Stairway to heaven. Si dice – ma non ci sono prove – che De Ketelaere fosse già virale sui Navigli ben prima che qualcuno ipotizzasse il passaggio di specie in un calciomercato ittico di Wuhan. Oggi, titola la Gazzetta dello Sport, “Diavolo: il prezzo è giusto”. Insomma tra poche ore ‘sto benedetto De Ketelaere potrebbe davvero diventare un giocatore del Milan. L’avvertite il friccicore? Perché intanto De Ketelaere è diventato un tormentone di sfondo. Fa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) Le prime tracce di Charles Desulla Gazzetta della Sport risalgono al pleistocene. C’erano porzioni di Denel dna deldi, e a rileggere la formazione scudettata di Pioli al contrario spunta Degià a settembre 2021, tipo sottotesto satanico di Stairway to heaven. Si dice – ma non ci sono prove – che Defosse già virale sui Navigli ben prima che qualcuno ipotizzasse il passaggio di specie in un calciomercato ittico di Wuhan. Oggi, titola la Gazzetta dello Sport, “Diavolo: il prezzo è giusto”. Insomma tra poche ore ‘sto benedetto Depotrebbe davvero diventare un giocatore del. L’avvertite il friccicore? Perché intanto Deè diventato un tormentone di sfondo. Fa ...

