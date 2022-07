Amici 22, il nuovo professore di ballo è fidanzato con una famosissima cantante (Di giovedì 28 luglio 2022) Emanuel Lo, all’anagrafe Emanuel Lo Iacono, è il nuovo professore di ballo di Amici 22 che andrà a sostituire Veronica Peparini. Classe 1979, Emanuel Lo ha poco più di quarant’anni, è ballerino, coreografo e artista a tutto tondo, ma soprattutto è fidanzatissimo con una famossima artista, ovvero Giorgia. I due stanno insieme da oltre dieci anni e nel 2010 hanno avuto un figlio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici, gli allievi vengono pagati? Svelato il mistero Amici, gli allievi vengono pagati? Svelato il mistero In molti si chiedono se ballerini e cantanti di Amici vengono rimborsati per il loro impegno, ma finora nessuno ne ha mai parlato ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 luglio 2022) Emanuel Lo, all’anagrafe Emanuel Lo Iacono, è ildidi22 che andrà a sostituire Veronica Peparini. Classe 1979, Emanuel Lo ha poco più di quarant’anni, è ballerino, coreografo e artista a tutto tondo, ma soprattutto è fidanzatissimo con una famossima artista, ovvero Giorgia. I due stanno insieme da oltre dieci anni e nel 2010 hanno avuto un figlio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, gli allievi vengono pagati? Svelato il mistero, gli allievi vengono pagati? Svelato il mistero In molti si chiedono se ballerini e cantanti divengono rimborsati per il loro impegno, ma finora nessuno ne ha mai parlato ...

