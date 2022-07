Amazon, il brutto affare che coinvolge il colosso americano | Le accuse sono pesantissime (Di giovedì 28 luglio 2022) Brutte notizie per gli abbonati che in questi giorni hanno ricevuto la letterina di Jeff Bezos. Ecco cosa sta succedendo Amazon (fonte web)Non è un dato da economisti. Non è qualcosa con cui si devono confrontare solo gli addetti ai lavori. L’inflazione che l’Italia e il mondo stanno vivendo in questi mesi ha ripercussioni su tutti i cittadini. Su tutti noi. Chiedetelo, quindi, agli abbonati Amazon Prime. I Rincari Amazon Prime è un servizio a pagamento offerto da Amazon, che permette ai clienti di poter usufruire della possibilità di ricevere i propri prodotti acquistati in un tempo di consegna ristretto, nonché di altri servizi, sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. I clienti Amazon Prime hanno anche diritto a un pacchetto in cui poter visionare diversi contenuti. Dal ... Leggi su topicnews (Di giovedì 28 luglio 2022) Brutte notizie per gli abbonati che in questi giorni hanno ricevuto la letterina di Jeff Bezos. Ecco cosa sta succedendo(fonte web)Non è un dato da economisti. Non è qualcosa con cui si devono confrontare solo gli addetti ai lavori. L’inflazione che l’Italia e il mondo stanno vivendo in questi mesi ha ripercussioni su tutti i cittadini. Su tutti noi. Chiedetelo, quindi, agli abbonatiPrime. I RincariPrime è un servizio a pagamento offerto da, che permette ai clienti di poter usufruire della possibilità di ricevere i propri prodotti acquistati in un tempo di consegna ristretto, nonché di altri servizi, sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. I clientiPrime hanno anche diritto a un pacchetto in cui poter visionare diversi contenuti. Dal ...

giocarmon : ... Il brutto compromesso - Sono sconsolata molto più di prima perché non riesco a trovare la rima, ma ditemi voi… - Kgb1964Morente : @tmirante @DanippaLippa @amazon Immagino che quei 15 euro in più all'anno siano stati un brutto colpo. - ciakmag : Un brutto risveglio quello di stamattina se siete clienti #AmazonPrime. Leggiamo le novità che entreranno in vigore… - mircomoreschi : Stamattina #Amazon mi informa che l'abbonamento annuale a Prime, per effetto dell'inflazione, passa da 36 a 49,90 e… - SantaK69086335 : RT @DmitryEvic: Un brutto film.. Amazon punta sulla telemedicina e compra One Medical per 3,9 miliardi di dollari. Il colosso e-commerce ha… -