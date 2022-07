“Alti e bassi”. Alessia Marcuzzi, la verità sulla crisi col marito Paolo Calabresi (Di giovedì 28 luglio 2022) Ciascuna relazione amorosa vive di equilibri unici, così come di momenti di passaggio in cui si mettono le carte in tavola e si ridiscute tutto. Lo sa bene Alessia Marcuzzi che, mentre si gode gli ultimi stralci di estate in vacanza con la famiglia, in attesa di imbarcarsi nella sua nuova avventura televisiva, ha confidato in un’intervista che sì, un periodo “difficile” c’è stato con il marito Paolo Calabresi. Ma niente di irreparabile, solo la normalità di una coppia che – come tutte, del resto – vive di “Alti e bassi”. Alessia Marcuzzi e la (presunta) crisi col marito Paolo Calabresi Sul matrimonio con Paolo Calabresi Marconi è ... Leggi su dilei (Di giovedì 28 luglio 2022) Ciascuna relazione amorosa vive di equilibri unici, così come di momenti di passaggio in cui si mettono le carte in tavola e si ridiscute tutto. Lo sa beneche, mentre si gode gli ultimi stralci di estate in vacanza con la famiglia, in attesa di imbarcarsi nella sua nuova avventura televisiva, ha confidato in un’intervista che sì, un periodo “difficile” c’è stato con il. Ma niente di irreparabile, solo la normalità di una coppia che – come tutte, del resto – vive di “”.e la (presunta)colSul matrimonio conMarconi è ...

