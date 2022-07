Alluvione Valtellina | 35 anni fa finiva il disastro che distrusse la provincia di Sondrio

(Di giovedì 28 luglio 2022) Verso la metà del mese di luglio, nel 1987, una forte massa d’aria fredda dalle regioni artiche arriva sul Nord Italia. Tocca l’arco alpino, dove quell’estate si era sviluppata una condizione metereologica opposta. Fa caldo, l’aria è umida. È cortocircuito termico: la pressione crolla ma le temperature rimangono alte. Per dieci giorni - dal 18 al 28 luglio - forti temporali estivi si abbattono sulla, con particolar forza sui comuni di Tartano e Valdisotto, indi. I ghiacciai e le nevi di alta quota si sciolgono sotto il caldo e si uniscono ai corsi d’acqua già gonfiati a dismisura dalle precipitazioni. La valle non riesce a drenare la bomba d’acqua che le passa sopra. Le frane che ne derivano distruggono case, strade, raccolti. I morti saranno 53. I dtotali ammonteranno a 4mila miliardi ...

Alle 7.27 un boato spaventoso e un fianco del monte Zandila frana giù ...I DATI Le piogge si spostano dalla bassa all'alta. Passa qualche giorno e il peggio sembra passato, ma la speranza dura poco. È chiaro che non tutto è finito quando le montagne danno segni ... «È stata un'esperienza che mi ha segnato per tutta la vita". A parlare della tragedia dell 'alluvione del 1987 in Valtellina, a 35 anni di distanza, è l'allora presidente della ...