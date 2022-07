Allerta Meteo, succederà tra poche ore: cosa ci aspetta da stasera (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo giorni di caldo torrido, il ritiro dell’anticiclone africano porterà condizioni Meteo instabili nel Nord Italia ma anche un generale calo delle temperature su valori comunque prossimi alle medie del periodo. Massime che nei prossimi giorni saranno intorno a +32/33° sulla Pianura Padana, qualcosa in più sulla Romagna. Valori in lieve flessione anche al Centro ma comunque intorno ai +35/36°. Caldo più intenso al Sud con punte anche di +40 gradi su Puglia e Sicilia. Nel frattempo, in queste ore, il Meteo.it, ha lanciato un allarme per la serata di oggi 28 Luglio 2022: vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.



Dopo giorni di caldo torrido, l’Italia sarà attraversata da piogge e rovesci di varia natura. Il Meteo.it ha lanciato un allarme maltempo per la giornata di oggi 28 Luglio 2022: “Refoli di ... Leggi su tvzap (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo giorni di caldo torrido, il ritiro dell’anticiclone africano porterà condizioniinstabili nel Nord Italia ma anche un generale calo delle temperature su valori comunque prossimi alle medie del periodo. Massime che nei prossimi giorni saranno intorno a +32/33° sulla Pianura Padana, qualin più sulla Romagna. Valori in lieve flessione anche al Centro ma comunque intorno ai +35/36°. Caldo più intenso al Sud con punte anche di +40 gradi su Puglia e Sicilia. Nel frattempo, in queste ore, il.it, ha lanciato un allarme per la serata di oggi 28 Luglio 2022: vediamo nel dettaglio cheaccadrà.Dopo giorni di caldo torrido, l’Italia sarà attraversata da piogge e rovesci di varia natura. Il.it ha lanciato un allarme maltempo per la giornata di oggi 28 Luglio 2022: “Refoli di ...

DPCgov : ?? Mercoledì #27luglio ???? #allertaGIALLA in nove regioni. ??Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone… - pcbassignana : RT @PCProvAL: #Allerta gialla (fenomeni localizzati) idrogeologico dovuto a possibili temporali zone #Casalese, #BassoMonferrato per la gio… - quotidianopiem : Meteo Piemonte: oggi allerta gialla per temporali di forte intensità - qn_giorno : Maltempo, allerta gialla a Milano: due giorni di rischio pioggia - Meteo - - ComuneSedriano : ALLERTA di PROTEZIONE CIVILE n° 2022.76 del 28/07/2022 ore 13.07 Rischio IDRO-METEO ALLERTA GIALLA RISCHIO IDROGEOL… -