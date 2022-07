"Alleanza tecnica". Retroscena: cosa c'è dietro la supercazzola di Letta, Pd allo sbando (Di giovedì 28 luglio 2022) Non chiamatelo "capo", meglio "front-runner". Dicesi "front-runner" (fonte Treccani) "il corridore in testa", "chi in una gara conduce", "il favorito". Ma, occhio, non è detto che, qui, il front-runner debba per forza vincere. Anzi, no. Forse è meglio che il front-runner, qui, vinca. Però, se vince, non deve fare il Presidente del Consiglio. «Perché il Presidente del Consiglio lo fa Draghi», spiega Carlo. Risponde Enrico, con lo sguardo di chi avverte qualcosa di sghembo: «Ma Draghi mica lo fa, il Presidente». «Lo fa, lo fa, abbiamo la sua agenda in ostaggio» taglia corto Carlo «e se non fosse disponibile, al massimo mi candido io. Tanto ho già fatto il Ministro dello Sviluppo economico». E Enrico, che tra i due è quello che ha già fatto davvero il premier è stordito: non capisce ma si adegua. Letta si adegua a Calenda. Come Emma Bonino, alleata di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Non chiamatelo "capo", meglio "front-runner". Dicesi "front-runner" (fonte Treccani) "il corridore in testa", "chi in una gara conduce", "il favorito". Ma, occhio, non è detto che, qui, il front-runner debba per forza vincere. Anzi, no. Forse è meglio che il front-runner, qui, vinca. Però, se vince, non deve fare il Presidente del Consiglio. «Perché il Presidente del Consiglio lo fa Draghi», spiega Carlo. Risponde Enrico, con lo sguardo di chi avverte qualdi sghembo: «Ma Draghi mica lo fa, il Presidente». «Lo fa, lo fa, abbiamo la sua agenda in ostaggio» taglia corto Carlo «e se non fosse disponibile, al massimo mi candido io. Tanto ho già fatto il Ministro dello Sviluppo economico». E Enrico, che tra i due è quello che ha già fatto davvero il premier è stordito: non capisce ma si adegua.si adegua a Calenda. Come Emma Bonino, alleata di ...

