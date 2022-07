(Di giovedì 28 luglio 2022) Ad oggi l'umanità ha consumato tutto ciò che ilè capace di rigenerare in un anno, hanno avvertito le ONG Global Footprint Network e WWF. Per dirla in senso figurato, ci vorrebbero 1,75 Terre ...

Agenzia askanews

Ad oggi l'umanità ha consumato tutto ciò che il pianeta è capace di rigenerare in un anno, hanno avvertito le ONG Global Footprint Network e WWF. Per dirla in senso figurato, ci vorrebbero 1,75 Terre ......del pianeta L' impronta ecologica (Global foot print network) affronta il cambiamento del... L'allarme climatico si inserisce nel più ampio contesto degli allarmi ambientali che dobbiamo ... Allarme clima: "Già esaurite risorse Pianeta per il 2022" Roma, 28 lug. (askanews) - Ad oggi l'umanità ha consumato tutto ciò che il pianeta è capace di rigenerare in un anno, hanno avvertito le ONG ...