Alessia Pifferi non è pentita di aver lasciato morire la figlia

" è sotto choc, spaesata e passiva come se navigasse su una bolla d'acqua ". A parlare sono gli avvocati della 36enne accusata dell'omicidio della figlia Diana , la bambina di soli 18 ...non sa spiegarsi cosa è successo" .ha chiesto di partecipare ai funerali della figlia morta . Gli accertamenti . "non sa spiegarsi cosa è successo". "...Fissati i funerali della piccola Diana, la madre chiede di partecipare. Chiesta la perizia psichiatrica sulla madre ..."Adesso piange per la figlia ma è confusa, smarrita e non riesce a spiegarsi ne' a spiegare quello che è successo", spiega l'avvocato Marchignoli che assiste Alessia Pifferi.