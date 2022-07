Alessia Pifferi, il dolore della nonna di Diana: 'Mia figlia non esiste più. La bambina? La vedevo in videochiamata' (Di giovedì 28 luglio 2022) Un dolore così grande da trovare spazio solo nel silenzio, quello di nonna Maria , che in un colpo solo ha perso la nipotina Diana e la figlia Alessia Pifferi , della quale ha detto: 'Per me non ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) Uncosì grande da trovare spazio solo nel silenzio, quello diMaria , che in un colpo solo ha perso la nipotinae laquale ha detto: 'Per me non ...

FabioFZ3 : RT @boni_castellane: Alessia Pifferi, la persona che ha dato una propria interpretazione estensiva dell'aborto postnatale di cui si sta dis… - SkyTG24 : #Milano, domani i funerali della bimba di 18 mesi morta in casa - bizcommunityit : Alessia Pifferi, parlano gli avvocati: come sta e la richiesta di partecipare ai funerali di Diana - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Bimba morta a Milano, la madre di Alessia Pifferi: “Per me non esiste più” - 007Vincentxx : RT @fattoquotidiano: Bimba morta a Milano, la madre di Alessia Pifferi: “Per me non esiste più” -