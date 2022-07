Alessia Marcuzzi rompe il silenzio: “Mediaset? Nessun tradimento. E mio marito…” (Di giovedì 28 luglio 2022) La conduttrice torna a parlare dopo un anno di silenzio: Alessia Marcuzzi si racconta a 360° al settimanale Oggi Finalmente sono arrivate le parole tanto attese. rompe il silenzio dopo un anno e torna a parlare della sua vita, di progetti futuri, storie personali e della fine del rapporto professionale con Mediaset dopo una carriera da sogno. La conduttrice romana ha raccontato per filo e per segno come sono andate le cose con la tv che le ha dato popolarità e fama: “Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono – ha dichiarato la Marcuzzi al giornale – . “È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 luglio 2022) La conduttrice torna a parlare dopo un anno disi racconta a 360° al settimanale Oggi Finalmente sono arrivate le parole tanto attese.ildopo un anno e torna a parlare della sua vita, di progetti futuri, storie personali e della fine del rapporto professionale condopo una carriera da sogno. La conduttrice romana ha raccontato per filo e per segno come sono andate le cose con la tv che le ha dato popolarità e fama: “mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono – ha dichiarato laal giornale – . “È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole ...

361_magazine : Alessia Marcuzzi torna a parlare dell’addio a Mediaset - modamadeinitaly : Una sorpresa IN ANTEPRIMA: Christmas Capsule 2021 Marksandangels!? dal blog di Alessia Marcuzzi - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello 10', reunion di ex gieffini al mare e Alessia Marcuzzi si commuove #gf10 - devotoaltrash : RT @vitaparanoia04: Io però direi che sarebbe arrivato anche il momento di cambiare conduzione, soprattutto ora che Vanessa non è più artis… - vitaparanoia04 : Io però direi che sarebbe arrivato anche il momento di cambiare conduzione, soprattutto ora che Vanessa non è più a… -