Alessandro Orsini, l'annuncio al Giffoni lascia senza parole (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo la grande abbuffata dei mesi scorsi il digiuno. Alessandro Orsini, al Festival del cinema di Giffoni, ha annunciato il ritiro dalle scene. Il professore ha deciso di farsi da parte, di abbandonare la tv almeno per qualche tempo. "È una mia scelta anche non andare in tv nei prossimi mesi, nonostante abbia tante richieste", ha spiegato l'ex docente della Luiss nelle scorse ore. L'esperto di sicurezza internazionale si è confrontato poi con alcuni giovani. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News su TvZap "Ho sempre amato fare conferenze nelle scuole superiori ma per via delle polemiche che circondano i miei interventi ho smesso. È una mia scelta anche non andare in tv nei prossimi mesi, nonostante abbia tante richieste. Peraltro ho un bimbo meraviglioso che non ha neanche due anni. Anche per questo ...

